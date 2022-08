Anti Virus Health Index – Aufwärtstrend bleibt intakt!

Strom- und Gaspreis bestimmen in diesen Tagen die Schlagzeilen. Das Coronavirus ist längst ins Abseits gerückt. Dass Mitte kommender Woche ein Entwurf für ein Schutzkonzept für Herbst und Winter das Kabinett passieren und dann zeitnah von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden soll, haben nur wenige auf dem Radar. Der 120 bis 160 Nanometer große Coronavirus hält seit über zwei Jahren den ganzen Planeten in Atem. Impfstoffe dämpfen zwar das Risiko schwerer Krankheitsverläufe. Ein Ende der Pandemie ist dennoch nicht in Sicht. Viruskrankheiten wie diese hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben und werden auch künftig in unterschiedlichen Mutationen präsent sein. Der Global Anti Virus Health Net Return Index enthält Aktien von Unternehmen, die zur Eindämmung von Viruserkrankungen beitragen. Auf Jahressicht ist der Aktienindex leicht im Plus, während Leitindizes wie bespielsweise der DAX® zweistellig im Minus liegen.

Eine Reihe von Biotechnologie- und Pharmakonzernen haben inzwischen Impfstoffe gegen das Virus entwickelt und Milliarden Euro verdient. Im Herbst werden voraussichtlich Impfstoffe gegen die jüngste Omikron-Variante ihre Zulassung erhalten. Ein Ende der Pandemie ist damit jedoch nicht erreicht. Das Coronavirus hat gezeigt, dass Infektionskrankheiten keineswegs an den Grenzen zu Europa Halt machen. Vielmehr können sie sich rasant global ausbreiten und im weiteren Verlauf neue Mutationen entwickeln. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass dies nicht die letzte Pandemie gewesen sein wird. Die Herausforderungen der Pharmabranche werden also voraussichtlich anhalten. Das gilt nicht nur für diesen Sektor. Schutzmaßnahmen wie Desinfektionsmittel, Masken und (Schnell-)tests werden weiterhin gefragt bleiben. Das Milliardengeschäft für Gesundheits-, Medizintechnik- und Pharmahersteller bedeutet auch Chancen für Anleger.

Der Global Anti Virus Health Net Return Index enthält 20 internationale Unternehmen, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen eine Ausbreitung von übertragbaren Viruserkrankungen eindämmen. Dazu zählen Hersteller von Hygieneprodukten ebenso wie Produzenten medizinischer Geräte für Behandlungen sowie Entwickler oder Hersteller von Impfstoffen, Medikamenten bzw. Virus- oder Antikörpertests. Aktuell zählen unter anderem AstraZeneca, Beiersdorf, Danaher, Pfizer und Thermo Fisher Scientific zum Index. Das Indexzertifikat spiegelt die Entwicklung des Index wider. Steigt der Index profitiert auch das Indexzertifikat. Die Nettodividenden werden in der Indexberechnung berücksichtigt. Ein schwacher Gesamtmarkt oder deutliche Konsolidierungen einiger Indexmitglieder können den Index allerdings unter Druck setzen.

Global Anti Virus Health Net Return Index in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)





Betrachtungszeitraum: 09.07.2020 (Start des Index) – 19.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitv



HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Global Anti Virus Health Net Return Index ISIN/WKN DE000HR09BX5 / HR09BX* Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 1,20 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 124,97 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen. Die aktuellen Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei deren Insolvenz, also Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust. Information zur Funktionsweise des Produkts Stand: 19.08.2022

