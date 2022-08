Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er ein halbes Prozent auf 13.697 Punkte zugelegt. Die Wall Street schloss minimal im Plus.

Zum Wochenausklang könnten die Kurse etwas stärker schwanken, da an den Terminmärkten der kleine Verfallstag ansteht. Daten des statistischen Bundesamts geben Aufschluss darüber, wie stark deutsche Hersteller im Juli an der Preisschraube gedreht haben. Experten erwarten auf Jahressicht einen Anstieg der Preise von durchschnittlich 32,0 Prozent, nach 32,7 Prozent im Juni. Bei den Unternehmen lädt der Fußball-Club Borussia Dortmund zur Bilanz-Pressekonferenz. In Österreich liefert der Versicherer Uniqa Zahlen zum ersten Halbjahr.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.697,41

Dax-Future

13.640,00

EuroStoxx50

3.777,38

EuroStoxx50-Future

3.764,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.999,04 +0,1 Prozent

Nasdaq

12.965,34 +0,2 Prozent

S&P 500

4.283,74 +0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

28.935,01 +0,0 Prozent

Shanghai

3.278,46 +0,0 Prozent

Hang Seng

19.852,38 +0,5 Prozent

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)