ETH 2.0: Darauf müsst ihr bei Ethereum achten! 🔮

Charts zu den Werten im Artikel Ethereum (ETH/USD)

► Kryptowährungen handeln:

📲 Einfach, smart und zuverlässig mit BISON: https://bit.ly/38HtlaK

🖥️ Traden wie ein Profi mit der BSDEX: https://bit.ly/3JNe7TJ

🏛️ Zertifikate & ETNs auf Bitcoin & Co finden: https://bit.ly/32dMIHp



► Darum geht's im Video: #ethereum 2.0 gibt es nicht. Richy hält sich an die Fakten und spricht mit Mirco Recksiek @Bitcoin2Go über „The Merge“. Der Termin steht fest: Bis 16. September werden Classic Chain und Beacon Chain zusammengeführt. Das markiert den vollständigen Übergang von #proofofwork zu #proofofstake . Für die Ethereum-Mining-Industrie geht damit eine Ära zu Ende. Nachhaltiger, umweltfreundlicher, deflationär: Wie die Zukunft für Miner aussieht, ob ein Proof-of-Work Fork stattfindet und was das für den Kurs bedeutet, erfährst Du im Video.



► Alle Infos rund um „The Merge“ findest Du hier: https://ethereum.org/en/upgrades/merge/#what-is-the-merge

► Angebot und Nachfrage – so viele ETH werden verbrannt: https://watchtheburn.com/

► So viel Energie verbraucht Ethereum aktuell: https://digiconomist.net/ethereum-energy-consumption

► Mircos Q&A Session zu „The Merge“: COMING SOON!



00:00 ► Gibt es Ethereum 2.0?

00:58 ► Was ist The Merge?

03:32 ► Wie geht es für die Miner weiter?

05:58 ► Was ändert sich mit dem Merge?

07:55 ► Proof-of-Work vs. Proof-of-Stake

10:45 ► Umweltfreundlich und sicher – aber wie?

12:13 ► Triple-Halving: Explodieren die Preise?

15:28 ► Proof-of-Work Fork: Macht das Sinn?

20:00 ► Layer 2 oder Sharding?

24:12 ► Wie kann ich ETH staken?

28:08 ► Blick in die Zukunft



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/