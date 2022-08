Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Masern-Impfung

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Masern-Impfung:

"Die Impfskeptiker wittern Unheil. Wenn dem so ist, dann kommt doch bald die Corona-Impfpflicht? Diese Panikmache verfängt zwar in Teilen der Bevölkerung, ist aber derzeit unbegründet. Denn die Impfungen sind nicht vergleichbar. So ist die Wirksamkeit des Masern-Impfstoffs seit mehr als 50 Jahren erwiesen. Die Impfung sorgt dafür, dass die Masern weltweit ausgerottet werden können. Die Corona-Impfung ist noch relativ neu, schützt andere Menschen nicht vor Ansteckung und hält nur begrenzt."/yyzz/DP/nas