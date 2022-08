Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Gas-Kosten/Senkung der Mehrwertsteuer

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Gas-Kosten/Senkung der Mehrwertsteuer:

"Nun werden aber die Tücken zu beobachten sein: Geben die Versorger die Steuersenkung an die Verbraucher weiter? Beim Tank-Rabatt war das zumindest zeitweise nicht so. Und: Für Haushalte mit sehr niedrigem Einkommen wird diese Entlastung nicht reichen. Da braucht es die nun vom Kanzler angekündigten, wirklich gezielten Hilfen. Das wiederholte Absingen von "You'll never walk alone" mag die Seele wärmen - für die Wohnung reicht es nicht."