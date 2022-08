Strompreis - Immer neue Höhen!

Seit November 2020 kennt der Strompreis kein Halten mehr. Zuletzt hat der Anstieg sogar nochmals an Fahrt gewonnen. Charttechnische Anzeichen hierfür sind beispielsweise der Spurt über das Hoch vom Dezember vergangenen Jahres bei 325 EUR/MWh sowie die nochmalige Dynamisierung des Aufwärtstrends seit Ende 2020. Für das „i-Tüpfelchen“ sorgt in diesem Zusammenhang das jüngste Aufwärtsgap im Monatschart bei 386/376 EUR. Der zugrundeliegende Aufwärtstrend ist also absolut intakt, was angesichts des neuen Rekordstandes von 514 EUR fast zu schwach ausgedrückt ist. Per Saldo handelt es sich beim Strompreis um einen der derzeit am intensivsten verfolgten Kursverläufe überhaupt. Der parabolische Anstieg der letzten Monate spiegelt sich auch im Verlauf des MACD wider. Darüber hinaus notiert der RSI seit über einem Jahr im überkauften Terrain. Ein absoluter RSI-Wert von 94 sucht seinesgleichen. Unter Money Management-Aspekten gilt es deshalb, die o. g. Kurslücke zu beachten. Die Parallele zum Aufwärtstrend seit November 2020 wird im nächsten Monat ebenfalls bei 381 EUR verlaufen. Für ein Entspannungssignal seitens dieses Schlüsselcharts ist somit ein Rebreak der beschriebenen Kreuzunterstützung notwendig.

Strompreis (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Strompreis

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

