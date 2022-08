TAGESVORSCHAU: Termine am 22. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. August

TERMINE UNTERNEHMEN USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Zentralbank, Zinsentscheid DEU: Bundesbank, Monatsbericht 08/22 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 08/22 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), 07/22 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 07/22 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 08/22 14:30 USA: CFNA-Index 07/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Zehnte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt für Hafenarbeiter in Nordseehäfen DEU: Landes-Energiegipfel, Rostock Themen unter anderem: Sicherung der aktuellen Gasversorgung in Mecklenburg-Vorpommern, Ansiedlung von LNG-Terminals und Ausbau der Erneuerbaren Energien. DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck besuchen Kanada + 15.30 MESZ Gespräch mit Trudeau + 17.15 MESZ Gemeinsame Pk

