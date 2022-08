Wochenausblick: DAX schließt mit Verlusten. Frühindikatoren und Treffen der Notenbänker im Fokus!

Nach einer vierwöchigen Aufwärtsbewegung legten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 in der abgelaufenen Woche eine Pause ein und gaben zwischen 1,3 und 1,58 Prozent gegenüber der Vorwoche ab. Mit den jüngsten Inflationszahlen aus Europa und den USA rückten neue Spekulationen um weitere Zinserhöhungen seitens der Notenbanken in den Vordergrund und drückten entsprechend auf die Stimmung. Kommende Woche werden eine Reihe von Frühindikatoren veröffentlicht. Zudem findet der Notenbankkongress der Fed in Jackson Hole statt. Die Märkte könnten somit nächste Woche neue Impulse erhalten.

Dies gilt auch für den Anleihemarkt. Die Inflationszahlen und die damit verbundenen Zinsspekulationen sorgten im Wochenverlauf für einen deutlichen Anstieg der langfristigen Renditen. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg im Wochenvergleich um 23 Basispunkte auf 1,23 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere kratzte zum Wochenschluss an der 3%-Marke. Zu den größeren Verlierern dieser Entwicklung zählten der Gold- und Silberpreis. Der Goldpreis verlor gegenüber der Vorwoche über 50 US-Dollar auf 1.750 US-Dollar. Der Kurs für eine Feinunze Silber fiel im Wochenvergleich um über acht Prozent auf 19 US-Dollar. Der Ölpreis steckt derweil in dem seit rund zwei Wochen gebildeten Seitwärtstrend fest.

Unternehmen im Fokus

Der Kursrückgang im DAX® spiegelte sich bei über drei Viertel der Indexmitglieder wider. Die größten Verluste gegenüber der Vorwoche verbuchten die Aktien von Deutsche Bank, HelloFresh und Vonovia mit Kursabschlägen von jeweils rund sechs Prozent. Beim Onlinehändler Zalando ging es sogar 16,5 Prozent nach unten. Gefragt waren hingegen defensive Titel wie Deutsche Börse, Henkel und Sartorius. In der zweiten Reihe mussten Immobilienaktien aufgrund des Renditeanstiegs sowie der Gaskonzern Uniper deutliche Verluste hinnehmen. Auf der Einkaufsliste standen vielmehr K+S sowie Delivery Hero.

Kommende Woche werden unter anderem About You, Aroundtown, CTS Eventim, Delivery Hero, Dermapharm, Fielmann, Salesforce und TAG Immobilien Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vorlegen.

Wichtige Termine

MONTAG, 22. AUGUST 2022

China, Zinsentscheid

Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufig), Juli 2022

DIENSTAG, 23. AUGUST 2022

S&P Global Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite), August

S&P Global Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite), August

Teilnahme von EZB-Direktor Panetta an Diskussionsrunde beim Jahreskongress der European Economic Association

Verbrauchervertrauen Euro-Zone, August

US Eigenheimabsatz, Juli

MITTWOCH, 24. AUGUST 2022

US Auftragseingang Langlebige Güter, Juli

DONNERSTAG, 25. AUGUST 2022

Notenbank-Kongress der Fed in Jackson Hole mit u.a. Fed-Chef Powell, EZB-Direktorin Schnabel, Bundesbank-Präsident Nagel

Deutschland BIP Q2, detailliertes Ergebnis

Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Juni 2022

Frankreich Geschäftsklima, August

Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, August

EZB veröffentlicht Protokolle der Juli-Zinssitzung

US Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. August

US BIP, Q2

FREITAG, 26. AUGUST 2022

Notenbank-Kongress der Fed in Jackson Hole mit u.a. Fed-Chef Powell, EZB-Direktorin Schnabel, Bundesbank-Präsident Nagel

Gfk-Konsumklimaindex, September

Frankreich Verbrauchervertrauen, Juli

Italien Verbrauchervertrauen, August

US Persönliche Einkommen und Konsum, Juli

Uni Michigan Verbrauchervertrauen, August

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.610/13.920/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100/13.300/13.350/13.480 Punkte

Zum Wochenschluss kippte der DAX® unter die Unterstützung bei 13.610 Punkten und nahm bereits Kurs auf die nächste Unterstützungsmarke bei 13.480 Punkten. Angesichts der deutlichen Abwärtsbewegung in der zweiten Wochenhälfte könnten die Bullen bei rund 13.480 Punkten versuchen, den Index wieder nach oben zu schieben. Kaufsignale zeigen jedoch frühesten oberhalb von 13.610 Punkten und die Reise könnte möglicherweise nur bis 13.920 Punkte gehen. Die Lage ist aktuell recht labil und das kurzfristige Abwärtsrisiko höher als die Chance nach oben. Unterhalb von 13.480 Punkten droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 13.300/13.350 Punkte.

DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 15.06.2021 – 19.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.08.2014– 19.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HP 12,89 15 12.785,462711 13.241,90373 Open End DAX® HB8MRA 11,52 20 13.013,754442 13.356,016184 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.08.2022; 17:30 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HR 2,08 -15 14.609,416432 14.152,141698 Open End DAX® HB8MRC 4,69 -20 14.381,126709 14.038,855893 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.08.2022; 17:30 Uhr

