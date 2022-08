Heil: Stimmung in der Bevölkerung auf ganz sensiblem Punkt

ROSTOCK (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht die Menschen und Unternehmen wegen der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten mit existenziellen Sorgen konfrontiert. "Die Stimmung in der Bevölkerung ist auf einem ganz sensiblen Punkt", sagte er am Sonntag beim Parteitag der SPD Mecklenburg-Vorpommern in Rostock. Deswegen wolle er vor allem Bezieher mittlerer und unterer Einkommen in den Blick nehmen. Zu diesen Gruppen gehörten neben Arbeitnehmern auch Studenten und Rentner. "Wir werden mehr tun müssen", so Heil. Anfang September müssten entsprechende Entscheidungen getroffen werden. Es gebe bereits ein Entlastungspaket in Höhe von 30 Milliarden Euro./hr/DP/mis