Rendite maximieren mit REITs: Reinvestiere die Dividende, solange es geht!

Die eigene Rendite mit REITs zu maximieren ist relativ simpel: Reinvestiere die eigene Dividende. Foolishe Investoren wissen natürlich, dass das eine Form ist, um den Zins- und Zinseszinseffekt am Leben zu erhalten. Aber da die Real Estate Investment Trusts auf starke Ausschüttungen konzipiert sind, ist das dabei umso entscheidender.

Natürlich dürfte es irgendwann einmal den Punkt geben, an dem man sagt: Genug reinvestiert. Jetzt benötige ich die Dividende, um meinen Lebensunterhalt oder meine Altersvorsorge zu bestreiten. Solange das jedoch nicht der Fall ist, sollte man konsequent die eigenen Ausschüttungen wieder anlegen.

Rendite maximieren mit REITs: Die eigene Dividende reinvestieren

Lass uns einmal schauen, was gedanklich dabei möglich ist. Kleiner Hinweis: Da auch das Reinvestieren der Dividende eine Form des Zinseszinseffekts ist, funktioniert das Maximieren der Rendite vor allem mit dem Faktor Zeit. Aber doch eben beständig, wie wir gleich sehen werden.

Stellen wir uns vor, dass wir 10.000 Euro in einen Real Estate Investment Trust angelegt haben und relativ platt 500 Euro Dividende erhalten. Nicht wenig, keine Frage. Aber ein für mich realistisches Setting. Jetzt gehen wir dazu über, das konsequent wieder in den gleichen REIT anzulegen. Im kommenden Jahr gäbe es bereits 525 Euro Dividende. Alleine dadurch ist die Dividendenrendite bereits auf 5,25 % gestiegen, und das ohne organisches Dividendenwachstum. Lediglich die Reinvestitionen haben das ermöglicht.

Was im Kleinen funktioniert, das klappt auch im Großen und langfristig. Springen wir 20 Jahre weiter, so würde diese Investition gemessen an den initial investierten 10.000 Euro auf eine jährliche Dividendenrendite von 13,26 % kommen. Ein hoher, womöglich sogar marktschlagender Wert. Wobei man natürlich den Zeitraum anpassen kann. Oder auch die Dividendenrendite beziehungsweise den Berechnungsfaktor beim Zinseszinseffekt.

Trotzdem sehen wir: Das Reinvestieren der Dividende ist eine Form, um die Rendite bei REITs zu maximieren. Hinzu kommt womöglich noch das natürliche Dividendenwachstum, das die auf das eingesetzte Kapital erzielte Rendite ebenfalls katalysiert. Zeit und Beständigkeit können hier eine Menge bewegen.

Wirklich ein entscheidender Faktor

Es gilt natürlich trotzdem ein paar Dinge zu bedenken. Wer auf diese Art und Weise die Rendite bei einem REIT maximiert, der erhöht konsequent die eigene Allokation. Das ist es schließlich auch, was das Reinvestieren der Dividende bewirkt. Aber trotzdem: Das Rechenbeispiel spricht für sich und zeigt sehr deutlich auf, welche Möglichkeiten wir hier erhalten. Denk einfach mal darüber nach oder berechne, was realistisch möglich ist. Einstellige Dividendenrenditen auf das investierte Kapital müssen es jedenfalls nicht bleiben.

