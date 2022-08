Warren Buffett und seine merkwürdige Beziehung zum Thema Cash

Warren Buffett und das Thema Cash: Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel gelabert über dieses Thema. Egal, ob es die Cashquote war oder der absolute Betrag, den das Orakel von Omaha liquide hält. Die Inflation, die das Halten von Liquidität teuer macht. Auch Überlegungen, in was der Starinvestor alles investieren könnte, waren relevant.

Die Beziehung, die Warren Buffett zum Cash aufgebaut hat, ist für mich sehr zwiegespalten. Einerseits ist es eine Notwendigkeit, andererseits eine wirklich schlechte Investition. Aber warten wir einen Moment. Der Starinvestor selbst kann seine Position natürlich besser in Worte fassen.

Warren Buffett & Cash: Nicht King, nicht unnütz … was dann?

Ohne weiteres Vorgeplänkel nun also das, was Warren Buffett selbst zum Cash sagt:

Ich sage Ihnen, dass Cash die schlechteste Investition ist, die Sie halten können. Jeder redet davon, dass Cash King ist und all so etwas. Bargeld wird mit der Zeit immer weniger wert sein. Aber gute Unternehmen werden mit der Zeit mehr wert sein. Und Sie wollen nicht zu viel für sie bezahlen, also müssen Sie eine gewisse Disziplin an den Tag legen, was Sie bezahlen. Das Wichtigste ist jedoch, ein gutes Unternehmen zu finden und es langfristig zu halten. Wir haben immer genug Bargeld zur Verfügung, sodass ich mich sehr wohlfühle und nachts nicht um meinen Schlaf bangen muss. Aber das liegt nicht daran, dass ich Bargeld als Investition mag. Cash ist auf Dauer eine schlechte Investition. Aber man will immer genug haben, damit niemand anderes über die Zukunft bestimmen kann.

Warren Buffett selbst ist zwiegespalten, wie wir anhand vieler Aussagen erkennen können. Zunächst einmal ist sein Tenor, dass Cash die schlechteste Investition überhaupt ist. Gleichzeitig sagt er jedoch, dass es eine gewisse Notwendigkeit gibt, es zu halten um Chancen ergreifen zu können. Insofern ist das Halten der schlechtesten Investition (!) nach dieser Aussage die Opportunitätskosten wert, nicht investiert zu sein. Auch das ist bemerkenswert, wenn wir tiefer darüber nachdenken.

Aber es ist genau dieser Zwiespalt, in den wir uns auch begeben sollten. Einerseits ist Cash wirklich die eine Form der Investition, die sich konsequent selbst entwertet. Andererseits spüren wir jedoch die Notwendigkeit, Liquidität zu halten, um Chancen zu ergreifen. Dieser Widerspruch ist es, der uns auch beschäftigen kann. Und vielleicht dazu führt, dass wir hin und wieder zu viel haben. Oder zu viel halten sollten oder müssen, wenn die Bewertungen nicht attraktiv sind.

Vielschichtig!

Die Aussagen von Warren Buffett sind vielschichtig. Mein Tenor ist: Ein Mindestmaß ist nötig, ansonsten lieber meiden. Aber auch nicht um jeden Preis einer Aktie. Das kann sehr vieles bedeuten. In der Praxis so wandelbar zu sein wie das Orakel von Omaha beim Thema Cash ist vielleicht der beste Ratschlag, den man geben kann.

