Anwalt - Kenias Oppositionsführer ficht Wahlergebnis an

Nairobi (Reuters) - Der kenianische Oppositionsführer Raila Odinga wird seinen Beratern zufolge das Ergebnis der Präsidentenwahl anfechten.

Odinga werde sich noch am Montag an das Oberste Gericht wenden, erklärte sein Anwalt Paul Mwangi in einer E-Mail auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Odinga, der Vizepräsident William Ruto bei der Abstimmung Anfang August knapp unterlag, hatte bereits erklärt, das Ergebnis nicht anzuerkennen. Laut dem Chef der Wahlkommission stimmten 50,49 Prozent für Ruto und 48,5 für Odinga. Vier von sieben Mitgliedern der Kommission legten aber anschließend ihr Amt nieder. Die Auszählung sei nicht transparent gewesen, sagten sie zur Begründung.

Es ist bereits Odingas fünfter Anlauf für die Präsidentschaft. Er pocht darauf, dass ihm bereits mehrfach der Sieg gestohlen worden war. 2017 hatte das Oberste Gericht das Wahlergebnis gekippt und eine Neuwahl angesetzt. Diese boykottierte Odinga. Er habe kein Vertrauen in die Wahlkommission, erklärte er damals. Bei der diesjährigen Wahl genoss Odinga die Unterstützung des scheidenden Präsidenten Uhuru Kenyatta. Kenyatta durfte nach zwei Legislaturperioden nicht wieder antreten, mit seinem Vizepräsidenten Ruto hatte er sich überworfen.

Die Präsidenten-, Parlaments- und Kommunalwahl galt als wichtiger Test für die Stabilität der größten Volkswirtschaft Ostafrikas, nachdem zwei der vergangenen drei Wahlen nach Streitigkeiten über Manipulationsvorwürfe von Gewalt überschattet worden waren.

