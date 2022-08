Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Freitag hatten wieder hochgekochte Rezessionsängste den deutschen Leitindex 1,1 Prozent auf 13.544 Punkte ins Minus gedrückt.

In China hat die Notenbank unterdessen den Leitzins erneut gesenkt, um damit die Kreditnachfrage in der durch die Immobilienkrise und Corona-Ausbrüche gebeutelten Wirtschaft weiter anzukurbeln. Konjunkturseitig stehen keine relevanten Indikatoren an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.544,52

Dax-Future

13.487,00

EuroStoxx50

3.730,32

EuroStoxx50-Future

3.713,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.706,74 -0,9 Prozent

Nasdaq

12.705,22 -2,0 Prozent

S&P 500

4.228,48 -1,3 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

28.783,27 -0,5 Prozent

Shanghai

3.270,76 +0,4 Prozent

Hang Seng

19.746,14 -0,1 Prozent

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)