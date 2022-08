EUR/USD: Jahrestiefs rufen!

Seit nunmehr Anfang 2021 hält sich EUR/USD in einem intakten Abwärtstrend auf, die letzten Monate dieses Jahres waren sogar von einer Rallyebeschleunigung zur Unterseite geprägt. Den vorläufigen Tiefpunkt markierte das Paar schließlich bei 0,9952 US-Dollar Mitte Juli, eine anschließende technische Gegenbewegung reichte in einem 1-2-3-Konstrukt bis an die Widerstandszone um 1,0348 US-Dollar aufwärts. Ziemlich genau am 50-Tage-Durchschnitt ist das Paar schließlich wieder zur Unterseite abgedreht und notiert derzeit wieder um 1,00 US-Dollar.

Jahrestiefs im Fokus

Aus gegebenen Anlass und vor allem einem starken Abwärtsmomentum ergeben sich kurzfristige Ziele an den Jahrestiefs um 0,9952 US-Dollar. Dort wird sich schließlich der weitere mittelfristige Werdegang erst noch entscheiden müssen, klar ist aus fundamentaler Seite, dass die europäische Wirtschaft sehr viel schwächer zu der US-amerikanischen aufgestellt ist und somit die Abwärtsrisiken derzeit noch überwiegen. Nichtsdestotrotz könnte durchaus noch ein Doppelboden an den aktuellen Jahrestiefs hervorgehen und eine längere Erholungsbewegung ermöglichen. Das wird sich allerdings erst noch in den kommenden Stunden zeigen müssen. Für den Fall eines Abwärtsszenarios wird ein entsprechender Schein vorgestellt.