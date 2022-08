Morphosys: Ganz bittere Entwicklung

Ein Blick auf den Kursverlauf seit Anfang 2020 zeigt eine stetige Abwärtsphase bei Morphosys, innerhalb dieser fiel das Wertpapier bis Mitte Mai auf einen traurigen Tiefstand von 4,35 Euro zurück, was einem Abschlag in diesem Zeitraum von 88 Prozent entspricht. In den letzten Wochen versuchten Marktteilnehmer in dem Papier eine Stabilisierung herbeizuführen, diese gelang auch soweit mit anschließenden Verlaufshochs um 6,15 Euro bis Mitte August. Allerdings schwindet das Vertrauen der Anleger in den letzten Tagen wieder sichtlich und führte zu deutlichen Verlusten auf rund 5,00 Euro. Gut möglich, dass nach Auflösung des kurzzeitigen Aufwärtstrends nun die Jahrestiefs einem erneuten Test unterzogen werden.

Unsichere Entwicklung

Sollte der laufende Aufwärtstrend durch einen Bruch der Kursmarke von 4,90 Euro gebrochen werden, müssen sich Anleger auf erneute Abschläge zunächst auf die Jahrestiefs bei 4,35 Euro einstellen, weitere Verluste darunter könnten sogar auf 3,98 Euro weiter abwärts führen. Spekulativ orientierte Anleger könnten über entsprechende Short-Instrumente hieran partizipieren. Ein bullisches Szenario lässt sich aus dem aktuellen Kursverlauf allerdings nicht ableiten, erst oberhalb der Monatshochs dürfte wieder vermehrtes Interesse unter Käufern aufkommen und einen Anstieg an den 200-Tage-Durchschnitt um 7,00 Euro (fallend) ermöglichen.