Natural Gas - Zweistellige Notierungen: Eine Frage der Zeit?

Nicht nur in Europa, auch in den USA steigen die Gaspreis. Charttechnisch schlägt sich diese Entwicklung in einer mehrjährigen Bodenbildung sowie im Bruch des seit Ende 2005 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 6,28 USD) nieder. Zusammen mit der Nackenlinie der unteren Umkehr bildet die beschriebene Trendlinie eine markante Kreuzunterstützung, welche jüngst noch einmal lehrbuchmäßig zurückgetestet und bestätigt wurde. Höhere Hochs und höhere Tiefs signalisieren zudem einen absolut intakten Aufwärtstrend. Apropos Hochpunkte: Auffällig sind aktuell die Hochs der letzten Monate – allesamt in einem engen Kursband zwischen 9,40 USD und 9,75 USD ausgeprägt. Der Sprung darüber würde den Grundstein zweistellige Notierungen, und zwar nachhaltig zweistellige, legen. Das Kursziel aus der langjährigen Bodenbildung lässt sich auf rund 11,00 USD veranschlagen. Jenseits dieses Levels steckt das Hoch vom Juli 2008 bei 13,69 USD ein weiteres Anlaufziel ab. Auf der Unterseite markiert dagegen das Hoch vom Januar 2022 bei 7,40 USD eine erste Unterstützung. Aus technischer Sicht entscheidender ist allerdings die o. g. Kreuzunterstützung bei gut 6,00 USD.

Natural Gas (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Natural Gas

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

