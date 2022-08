RBB-Verwaltungsrat spricht sich für Interims-Intendanten aus

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verwaltungsrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) hat sich in der Krise um die abgelöste Intendantin Patricia Schlesinger für die Berufung eines Interims-Intendanten ausgesprochen. Das sagte die Vorsitzende des Kontrollgremiums, Dorette König, am Montag in Berlin. Aktuell führt der nach RBB-Angaben derzeit krankgeschriebene Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter die Geschäfte, der wegen der Aufarbeitung der Krise um Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen Schlesinger ebenfalls in der Kritik steht./rin/DP/ngu