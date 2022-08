Bolsonaro will "sauberes und transparentes" Wahlergebnis in Brasilien akzeptieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brasilia (Reuters) - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will das Ergebnis einer Wahl im Oktober ungeachtet des Ergebnisses respektieren, solange die Abstimmung "sauber und transparent" ist.

Daher solle das Militär bei der Überprüfung der Transparenz der Wahlen eine Rolle spielen, sagte der rechtsgerichtete Staatschef und ehemalige Hauptmann der Armee der Nachrichtensendung Jornal Nacional auf dem Sender TV Globodes am Montag. Bolsonaro wiederholte den bislang unbelegten Vorwurf, dass es bei vergangenen Abstimmungen zu Wahlmanipulation gekommen sei. Brasilien hatte im Mai ein Beobachter-Team der Europäischen Union für die Wahlen ausgeladen.

Bolsonaro erklärte, dass er ein Land übernommen habe, das sich in einer schlechten wirtschaftlichen Lage befand, die durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine noch verschlimmert wurde. Ihm sei es aber gelungen, die wirtschaftliche Krise zu überwinden. Bolsonaro wies Berichte zurück, wonach die Abholzung im Amazonasgebiet unter seiner Führung stark zugenommen habe. Sein Versäumnis, der Abholzung Einhalt zu gebieten, hatte in der Europäischen Union (EU) zu Widerstand gegen die Ratifizierung eines Freihandelsabkommens mit dem südamerikanischen Mercosur-Block geführt. Laut Bolsonaro wolle die EU nun aufgrund der durch den Ukraine-Krieg verursachten Lieferprobleme den Abschluss des Handelspakts beschleunigen.

Jüngste Meinungsumfragen zeigen, dass Bolsonaro im Präsidentschaftsrennen hinter seinem Herausforderer, dem ehemaligen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva, liegt. Unter Lula da Silvas Führung von 2003 bis 2010 verzeichnete das südamerikanische Land einen Wirtschaftsboom.

(Bericht von Anthony Boadle, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)