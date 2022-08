DAX® - Ein schwerer Nackenschlag

Der Wochenauftakt ging beim DAX® daneben – und zwar vom Handelsstart an. So mussten die deutschen Standardwerte ein kleines Abwärtsgap (13.526/13.510 Punkte) verkraften. Die Anschlussverkäufe im Verlauf der Handelssitzung haben dann die charttechnischen Herausforderungen für das Aktienbarometer noch vergrößert. Schließlich wurde der kurzfristige Erholungstrend der letzten Wochen (akt. bei 13.471 Punkten) ebenfalls unterschritten. Damit besteht die Gefahr, dass die jüngste Gegenbewegung letztlich nur eine Bärenflagge darstellt (siehe Chart). In dieser Gemengelage besteht kaum noch Spielraum für weitere Kursverluste, denn ein nachhaltiges Abgleiten unter die 50-Tages-Linie (akt. bei 13.230 Punkten) würde auch die zuvor ausgeprägte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation negieren. Bei einer negativen Weichenstellung wäre zudem die 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.275 Punkten) erneut nachhaltig unterschritten. Flankiert werden diese charttechnischen Einschläge von einem neuen Verkaufssignal seitens des trendfolgenden MACD und auch der Blick über den großen Teich macht derzeit wenig Mut (siehe Analyse unten).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

