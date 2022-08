Deutsche Bahn bei milliardenschwerem Bahnausbau in Ghana dabei

ACCRA (dpa-AFX) - Die Regierung im westafrikanischen Ghana hat ein milliardenschweres Projekt für den Eisenbahnausbau auf den Weg gebracht, an dem auch die Deutsche Bahn über ein Konsortium beteiligt ist. Ein Vertrag zwischen der Regierung und dem Thelo DB Konsortium sei am Montag in der Hauptstadt Accra unterzeichnet worden, wie die staatliche Zeitung Graphic in ihrer Dienstagsausgabe berichtete und die Deutsche Bahn auf Anfrage bestätigte.

Zum Thelo-Konsortium gehört auch ein ghanaisches Unternehmen. Das gesamte Bauprojekt inklusive des späteren Betriebs, an dem Thelo DB eigenen Angaben zufolge nicht mehr beteiligt ist, beläuft sich auf ein Volumen von rund 3,2 Milliarden Euro.

Werbung

Es geht um den Ausbau der sogenannten Western Railway Line mit rund 340 Kilometern Länge. Nach Angaben der Deutschen Bahn erbringt Thelo DB für das Projekt in Ghana Planungs-, Bauüberwachungs- und Abnahmeleistungen mit einem Volumen im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich über die Gesamtlaufzeit.

Thelo DB ist demnach ein 2019 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen der Bahn-Tochter DB Engineering & Consulting sowie dem in Südafrika eingetragenen Eisenbahnfahrzeuglieferanten Thelo. Die ursprünglich für Ende Juli geplante Unterzeichnung war verschoben worden./lcw/DP/ngu