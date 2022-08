FDP peilt Gesetz zur Aktienrente noch in diesem Jahr an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die FDP will die geplante staatliche Aktienrente als Teil der Rentenreform noch in diesem Jahr in Gesetzesform gießen.

"Das Ziel muss es sein, die Aktienrente noch dieses Jahr auf den Weg zu bringen", sagte FDP-Fraktionsgeschäftsführer Stephan Thomae der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstagausgabe) einem Vorabbericht zufolge. "Um in einer alternden Gesellschaft die Renten zukunftssicher, stabil und generationengerecht zu gestalten, brauchen wir einen Ausbau der kapitalgedeckten Altersvorsorge." Die Bürger könnte damit "von den langfristigen Gewinn- und Wachstumsperspektiven unserer Wirtschaft" profitieren. Dem Koalitionsvertrag zufolge sollen zunächst zehn Milliarden an die gesetzliche Rentenversicherung als Kapitalstock sollen für den Fonds fließen. Dieser soll von der Bundesbank verwaltet werden.

