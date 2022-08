Großbritannien: Unternehmensstimmung sinkt auf 18-Monatstief

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im August angesichts einer schwächelnden Industrie deutlicher verschlechtert als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel um 1,2 Punkte auf 50,9 Punkte, wie die Marktforscher am Dienstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilten. Dies ist der tiefste Stand seit Februar 2021. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 51,0 Punkte gerechnet.

Eingebrochen ist die Stimmung in der Industrie. Der Indikator fiel um 6,1 Punkte auf 46,0 Punkte. Damit zeigt er für den Sektor eine Rezession an, da er unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten liegt. Im Dienstleistungssektor fiel der Rückgang moderat aus. Hier sank der Indikator um 0,1 Punkte auf 52,5 Punkte.

Steigende Leitzinsen, hohe Lebenshaltungskosten, der Arbeitskräftemangel und die angespannten Lieferketten dürften die Wirtschaftsleistung in den kommenden Monaten weiter belasten, sagte Annabel Fiddes, Ökonomin bei S&P Global Market Intelligence./jsl/jkr/mis