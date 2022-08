Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Ukraine-Krieg/Folgen

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Ukraine-Krieg/Folgen:

"Der Konflikt, so traurig er ist, hat weitreichende Folgen. Der Westen ist enger zusammengerückt. Endlich, möchte man sagen. Angesichts der globalen Bedrohung ist das oft kleinkrämerische Gezänk passé. Europa zieht (mehr oder minder) an einem Strang. Sei es bei den ohne viel Federlesens beschlossenen Sanktionspaketen gegen Russland, sei es beim Umgang mit der kriegsbedingten Energieknappheit, sei es im Neudenken einer gemeinsamen Verteidigung. Letzteres wurde, wenn wir ehrlich sind, in Westeuropa allgemein und insbesondere in Deutschland lange Zeit sträflich vernachlässigt. Europa genoss nach dem Ende der Blockkonfrontation die Friedensdividende, Krieg war zwar immer noch möglich, galt aber vor der eigenen Haustür als ausgeschlossen. Zwar hatte der Afghanistan-Konflikt die Bundeswehr einsatztauglich gemacht; aber nur für zeitlich begrenzte, eng umrissene und personell dünn aufgestellte Missionen fern ab der Heimat. Das große Thema Landesverteidigung fand in strategischen Überlegungen nur unter "ferner liefen" statt. Jetzt ist es plötzlich aktuell."