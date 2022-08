S&P 500® - Gescheitert!?!

Trotz der soliden Marktbreite hatten wir ein Schließen des jüngsten Aufwärtsgaps bei 4.177/4.137 Punkten beim S&P 500® zuletzt als Signalgeber auf der Unterseite definiert. Gestern war es dann soweit: Die amerikanischen Standardwerte mussten – und zwar mit einer Abwärtskurslücke (4.219 zu 4.195 Punkte) – das Schließen des eingangs beschriebenen Gaps hinnehmen. Damit steigt das Risiko eines Scheiterns an der 200-Tages-Linie (akt. bei 4.318 Punkten) bzw. eines Rebreaks der wichtigen 4.200er-Marke. Zuletzt hatte bereits der RSI ein Verkaufssignal generiert. Diesem Beispiel ist inzwischen auch der MACD gefolgt, indem der Trendfolger seine Signallinie von oben nach unten geschnitten hat. Von Indikatorenseite wird also das Scheitern des Aktienbarometers an den o. g. Barrieren zementiert. In diesem Kontext steckt die Kombination aus dem Hoch vom 22. Juli (4.012 Punkte) und der 50-Tages-Glättung (akt. bei 3.969 Punkten) den nächsten Auffangbereich ab. Um die aktuelle Schlagseite dagegen zu verbessern, müsste der S&P 500® kurzfristig die gestern gerissene Abwärtskurslücke schließen bzw. noch besser die 200-Tages-Linie aus dem Spiel nehmen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

