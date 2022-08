Tagesausblick für 24.08.: DAX fängt sich. Evotec und Uniper im Fokus!

Nach den drastischen Kursverlusten der zurückliegenden Handelstage fehlt den Bullen aktuell der Mut, dagegen zu halten. Es fehlt allerdings auch an Vorlagen. Der S&P Global Einkaufsmanagerindex Eurozon gab weiter nach. Mit einem Wert von 49,2 Punkten deutet sich eine konjunkturelle Schrumpfung an. Ende der Woche treffen sich die Fed-Mitglieder zum alljährlichen Treffen in Jackson Hole. Top-Thema wird die hohe Inflation und die Diskussion um den weiteren Zinskurs sein. Die Verunsicherung unter den Investoren wird somit voraussichtlich anhalten. Gleichwohl besteht für DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 durchaus die Chance auf eine technische Gegenbewegung. Ein Anstieg des DAX® über 13.350 Punkte könnte ein entsprechendes Signal liefern.

An den Anleihemärkten gingen die Renditen 10jähriger Staatspapiere derweil weiter nach oben – wenngleich das Tempo deutlich nachließ. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um rund 12 Basispunkte auf 1,34 Prozent. Bei vergleichbaren US-Papieren wurde der Ausbruch über die 3-Prozentmarke heute bestätigt. Gold, Platin und Silber haben inzwischen den tiefsten Stand seit vier Wochen erreicht – Tendenz fallend. Der Ölpreis baute hingegen die gestern im späten Handel erzielten Gewinne weiter aus. Katalysator waren Aussagen des Saudi Arabischen Energieministers, der eine Drosselung der Ölförderung seitens der OPEC+ Staaten andeutete.

Unternehmen im Fokus.

Dermapharm meldete für das abgelaufene Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg. Dabei profitierte der Konzern unter anderem von der Impfstoffkooperation mit BioNTech. Die Marktteilnehmer haben dennoch mehr erwartet. So gab das Papier heute um rund vier Prozent nach. Nach dem Kauf von drei Solarparks in den Niederlanden gab Encavis heute den Erwerb eines baureifen Solarparks in Großbritannien bekannt. Der MDAX®-Wert schloss dennoch wenig verändert. Evotec brach nach negativen Analystenkommentaren ein. Lanxess setzte bei EUR 32,50 auf dem Julitief auf. TAG Immobilien kann dank höherer Mieten das Ergebnis steigern. Anleger quittierten die Zahlen mit einem deutlichen Aufschlag. Uniper wird möglicherweise einen großen Teil der Gasumlage erhalten. Die Aktie legte heute rund drei Prozent zu.

Morgen werden unter anderem CTS Eventim und Salesforce Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vorlegen.

Wichtige Termine

US Auftragseingang Langlebige Güter, Juli

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.300/13.350/13.480/13.610/13.920/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100 Punkte