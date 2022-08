Tesla-Aktie: 3 interessante News

The Motley Fool · 23.08.2022, 10:52 Uhr

Tesla (WKN: A1CX3T) arbeitet seit vielen Jahren an der Entwicklung selbstfahrender Autos. Doch der reale Straßenverkehr ist so komplex, dass die Software-Verwendung bisher meist nur auf Autobahnen und unter ständiger Kontrolle möglich ist.

1. Tesla erhöht Preis für autonomes Fahren

Elon Musk setzt jedoch alles daran, Full Self-Driving so schnell wie möglich in die Realität umzusetzen. Er sieht darin einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil seines Unternehmens gegenüber der Konkurrenz. Allerdings ist die Technologie nicht ganz billig. Zum 5. September 2022 erhöht Tesla in den USA den Preis von 12.000 auf 15.000 US-Dollar.

Das kalifornische Verkehrsministerium wirft dem Unternehmen vor, seine Kunden mit dem Begriff „Full Self-Driving“ in die Irre zu führen. Sie fühlen sich so oft animiert, während der Fahrt den Verkehr nicht weiter zu beobachten, sodass es schnell zu Unfällen kommt. Das Ministerium hat deshalb nun Untersuchungen eingeleitet. Die Entwicklung des vollständigen autonomen Fahrens nimmt somit wahrscheinlich noch einige Zeit in Anspruch.

2. Shanghai-Werk normalisiert Produktion

Operativ besitzt Tesla allerdings weiterhin ein Luxusproblem. Die aktuelle Nachfrage übersteigt die mögliche Produktion, sodass sich zuletzt die Wartezeiten verlängerten. In den USA und Kanada nimmt Tesla für einzelne Modelle sogar vorübergehend keine neuen Aufträge mehr an.

In China kommt die Produktion nach einer Werksmodernisierung hingegen nun wieder in Gang. Für das Model Y hat der Konzern dort deshalb die Lieferzeit von acht bis 24 auf vier bis acht Wochen verringert.

Tesla produziert in China auch für den Export nach Europa und in den asiatisch-pazifischen Raum. Neuesten Berichten zufolge liegt die wöchentliche Herstellung bei 14.000 Model Y und 8.000 Model 3. Damit käme der Konzern allein mit diesem Werk auf eine Jahresproduktion von 1,144 Mio. Fahrzeugen.

3. Tesla stoppt Lkw-Bestellungen

Nach vielen Anläufen hat Elon Musk zuletzt noch für dieses Jahr erste Semi-Auslieferungen angekündigt. Tesla präsentierte den Lkw vor fünf Jahren das erste Mal. Doch das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf seine Pkw-Produktion.

Viele Firmen möchten ihren Fuhrpark auf Lkws mit neuen Antrieben umstellen, sodass Tesla auch in diesem Bereich eine lange Vorbestellungsliste abarbeiten muss. Das kürzlich beschlossene US-Klima- und Sozialpaket, das auch den Elektrofahrzeug-Absatz fördert, erhöht die Nachfrage zusätzlich. Aus diesem Grund hat Tesla nun weitere Lkw-Reservierungen ausgesetzt.

Der Semi besitzt bei voller Beladung von bis zu 37 Tonnen je nach Ausstattung eine Reichweite von 482 bis 804 km. Tesla verspricht zudem mit einem Semi Charger innerhalb von 30 Minuten eine Batterieladung auf 70 %.

Im Lkw-Segment trifft Tesla auf eine starke Konkurrenz, die oft nur auf diesen Bereich spezialisiert ist. Somit wird es hier schwieriger, eine führende Marktstellung einzunehmen.

Der Artikel Tesla-Aktie: 3 interessante News ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

Motley Fool Deutschland 2022