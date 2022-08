UNITEDHEALTH - Prominente Hürde erreicht

UnitedHealth Group Inc. - WKN: 869561 - ISIN: US91324P1021 - Kurs: 544,570 $ (NYSE)

Die Aktie von UnitedHealth ist das Schwergewicht im Dow Jones. Größere Kursbewegungen in der Aktie haben damit automatisch einen gewissen Einfluss auf den Index.

Der Wert befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Sie erreichte am 14. April 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 553,29 USD. Nach einer ausführlichen Korrektur auf den Unterstützungsbereich um 448,13 USD- 445,73 USD. Nach einem Tief bei 449,70 USD zog die Aktie wieder deutlich an. Sie zeigte dabei auch relative Stärke gegenüber dem Dow Jones. Denn sie erreichte am Freitag ihr Allzeithoch. Der Dow Jones notiert weit unter diesem Hoch. Gestern gab es einen kleinen Rücksetzer. Aber auch da hielt sich der Wert besser als der Dow Jones.

Rücksetzer möglich

Trotz der relativen Stärke in den letzten Wochen könnte die Rally in der UnitedHealth-Aktie kurzfristig ausgereizt sein. Ein Rücksetzer in Richtung 509,23 USD und damit in das offene Gap vom 15. Juli 2022 wäre möglich.

Gelingt der Aktie des Krankenversicherers doch ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, dann könnte sie einen ersten Schritt hin zu einem noch offenen langfristigen Ziel bei ca. 649,44 USD gehen.

Fazit: Die UnitedHealth-Aktie hat sich zuletzt sehr gut entwickelt. Es scheint aber die Zeit für eine Konsolidierung gekommen.

Zusätzlich lesenswert:

CROWDSTRIKE - Kann man jetzt einsteigen?

TUI - Aktie einmalig günstig?

EBAY - Hier könnten sich Trading-Chancen ergeben

UnitedHealth - Aktie

Mehr Charts. Mehr Desktops. Mehr Mobilität. Mehr Guidants. Ab 9,99 Euro im Monat. Jetzt Guidants PRO holen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)