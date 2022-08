USA: Stimmung im Dienstleistungssektor trübt sich deutlich ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im August deutlich verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel um 3,2 Punkte auf 44,1 Punkte, wie die Marktforscher am Dienstag nach einer ersten Schätzung mitteilten. Dies ist der tiefste Stand seit Mai 2020. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 49,8 Punkte gerechnet. Damit zeigt er für den Sektor weiterhin eine Rezession an, da er unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten liegt.

Die Stimmung in der Industrie hat sich moderater verschlechtert. Der Indikator fiel um 0,9 Punkte auf 51,3 Punkte. Volkswirte hatten mit 51,8 Punkten gerechnet. Der Indikator für die Gesamtwirtschaft fiel um 2,7 Punkte auf 45,0 Punkte.

"Die Daten sind weitere beunruhigende Signale für die Gesundheit des US-Privatsektors", kommentierte S&P Global. Die Nachfrage werde weiter durch Zinserhöhungen und den hohen Inflationsdruck belastet./jsl/he