APPLE - Auf Konsolidierungskurs

Unlimited Turbo Optionsschein auf Apple - WKN: PD4J14 - ISIN: DE000PD4J143 - Kurs: 0,990 € (BNP)

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 167,230 $ (Nasdaq)

Die Apple-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 182,94 USD vom 04. Januar 2022 in einer Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 16. Juni 2022 auf en tief bei 129,04 USD. Dort startete eine massive Erholung, welche die Aktie innerhalb weniger Wochen an den Abwärtstrend seit dem Rekordhoch führte. Der Wert kletterte auf ein Hoch bei 176,15 USD.

Seit 17. August läuft in unserem redaktionellen Angebot PROmax eine Tradingidee auf Apple. In dieser Idee wurde das Short-Hebelzertifikat mit der Isin DE000PD4J143 zu einem Kurs von 0,33 EUR vorgestellt. Nach einem Anstieg um 51 % sollte nach dieser Tradingidee das investierte Kapital abgezogen werden. Inzwischen notiert das Zertifikat bei 0,98/99 EUR und damit fast 200 % im Plus.

Denn nach dem kurzen Anstieg über den Abwärtstrend drehte die Apple-Aktie nach unten. Sie durchbrach inzwischen die Unterstützung bei 171,27 USD. Dabei riss sie ein Abwärtsgap zwischen 171,31 USD und 169,86 USD und bildete anschließend eine schwarze Kerze aus. Gestern lief der Wert im Wesentlichen seitwärts.

Wie weit kann die Konsolidierung gehen?

Die Apple-Aktie befindet sich nach den leichten Kursverlusten der letzten Tage in einer Konsolidierung. Diese Konsolidierung kann noch einige Tage andauern. Ein logisches Ziel ist das Aufwärtsgap vom 29. Juli 2022 zwischen159,50 EUR und 157,64 EUR. Innerhalb dieses Gaps liegt das log. 38,2 % Retracement der Rally ab 30. Juni. Dieses Gap könnte geschlossen werden. Das erwähnte Hebelzertifikat würde bei unverändertem EUR/USD-Kurs dann bei ca. 1,94 EUR notieren.

Ein Anstieg über 171,27 USD wäre ein kleiner Hoffnungsschimmer im kurzfristigen Rahmen für die Bullen. Aber erst ein Ausbruch über 176,15 USD wäre ein klares Kaufsignal, das auf eine Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch und darüber hinaus hindeuten würde.

Fazit: Die steile Rally der letzten Wochen in der Apple-Aktie ist vorbei. Jetzt ist zunächst das Thema Konsolidierung angesagt.

Apple-Aktie

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)