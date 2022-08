CleanGo Innovations Inc.

CLEANGO INNOVATIONS INC. GIBT DIE ERÖFFNUNG SEINES NEUEN PRODUKTIONS- UND VERTRIEBSZENTRUMS IN TEXAS BEKANNT. Vancouver, B.C. – 24. August 2022 – CleanGo Innovations Inc. (CSE:CGII) (CNSX:CGII.CN) (OTC:SOFSF) (FRA:APO2) CleanGo Innovations Inc. („CleanGo“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Eröffnung seines neuen Produktions- und Vertriebszentrums bekannt zu geben, das sich 40 Minuten nördlich von Houston in der Stadt Conroe in Texas befindet. Im April dieses Jahres gab CleanGo Innovations seine Pläne zur Verlegung des Hauptgeschäftssitzes in die Region Houston, Texas, bekannt. Im August hat das Unternehmen nun mit der Einrichtung und dem Betrieb seiner neuen Anlage in Conroe, Texas, begonnen. Die Entscheidung, Produktion, Vertrieb und Lagerhaltung unter einem Dach in Texas zu vereinen, ist wirtschaftlich sinnvoll. Darüber hinaus wird CleanGo die ISO 9000- und GMP-Zertifizierung (Good Manufacturing Practices) in die neue Anlage integrieren, wodurch die Notwendigkeit von Misch- und Verpackungsdienstleistungen durch Dritte entfällt. Diese Zertifizierungen werden dazu beitragen, dass wir unsere Abfüll- und Herstellungsdienste unseren White-Label- und Privatkunden anbieten können. Anthony Sarvucci, CEO von CleanGo Innovations, kommentiert: „Wie bereits früher mitgeteilt, sind wir überzeugt, unsere Betriebskosten durch den Umzug unserer Anlagen unter ein großes Dach im Raum Houston, Texas, drastisch senken und unsere neuen größeren Kunden ohne die Notwendigkeit von Drittdienstleistungen betreuen zu können. Zudem wird es CleanGo dadurch möglich sein, die Herstellung, den Vertrieb und die Lagerhaltung an einem zentralen Standort zu rationalisieren, um unseren Kunden aufgrund unserer betrieblichen Einsparungen bessere Preise anbieten zu können.“ Aktien für Schuldtransaktion Das Unternehmen gibt bekannt, dass es beabsichtigt, eine Transaktion zur Umwandlung von Schulden in Aktien (die „Schuldumwandlung“) durchzuführen. Gemäß den Bedingungen der Schuldumwandlung schlägt das Unternehmen vor, 526.316 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,19 $ pro Aktie als Gegenleistung für die Umwandlung von 100.000 $ auszugeben. Der Zeichner der Schuldumwandlung wird als „nahestehende Partei“ des Unternehmens betrachtet, sodass die Schuldumwandlung als „Transaktion mit nahestehenden Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) gilt. Gemäß MI 61-101 wird das Unternehmen auf SEDAR unter dem Emittentenprofil von Victoria auf www.sedar.com einen Material Change Report einreichen, in dem die „Transaktion mit nahestehenden Parteien“ offengelegt wird. Das Unternehmen beruft sich auf die Ausnahmen von den Anforderungen der formalen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101. Das Unternehmen ist unter Berufung auf Abschnitt 5.5(a) und (b) von MI 61-101 von der formalen Bewertungsanforderung in Abschnitt 5.4 von MI 61-101 befreit, da der Marktwert der Transaktion, soweit sie interessierte Parteien betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt und keine Wertpapiere des Unternehmens an vorgeschriebenen Börsen oder Aktienmärkten notiert oder zum Handel zugelassen sind. Darüber hinaus ist das Unternehmen gemäß Abschnitt 5.7(b) von der in Abschnitt 5.6 des MI 61-101 geforderten Zustimmung der Minderheitsaktionäre befreit, da der Marktwert der Transaktion, sofern sie interessierte Parteien betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Über CleanGo Innovations CleanGo Innovations Inc. ist ein internationales, börsennotiertes ESG-Unternehmen, das Einnahmen generiert und sich auf die Entwicklung von grünen, nicht-toxischen und nachhaltigen Technologieunternehmen in der Frühphase spezialisiert hat. Wir bieten Zugang zu Kapital, Management und Branchenerfahrung, um unser Unternehmensportfolio auszubauen. Das erfahrene Team von CleanGo Innovations bringt neue Ideen und Innovationen auf wissenschaftlicher Grundlage ein, um Lösungen für die Welt, in der wir leben, zu finden. Die Produkte von CleanGo decken ein breites Anwendungsspektrum ab, einschließlich Lösungen für Einzelhandel, Gewerbe und Industrie. Die Kunden verlassen sich auf hochwertige, ungiftige, umweltzertifizierte Produkte, um ein sauberes und sicheres Zuhause für sich und ihre Familie zu erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: https://cleangogreengo.com oder www.cleangoinnovations.com Im Namen des CEO und des Board of Directors Anthony Sarvucci

anthony@cleangogreengo.com Paul Searle Investor Relations 1 778 240 7724 WEDER DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen („zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Wörtern wie „wird“, „plant“, „erwartet“, „kann“, „beabsichtigt“, „sieht voraus“, „glaubt“, „schlägt vor“ oder Abwandlungen solcher Wörter, einschließlich Verneinungen davon, sowie an Formulierungen zu erkennen, die sich auf bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder ergriffen oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren, einschließlich Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage oder Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken, von den in zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen oder Ereignisse sind, und werden dementsprechend davor gewarnt, sich aufgrund der diesen Aussagen innewohnenden Ungewissheit auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden zum Zeitpunkt dieser Mitteilung getätigt und das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben ist.

