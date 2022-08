Erdgaspreis steigt erneut – Nord Stream 1 im Blick

Erdgaspreis weiter im Höhenflug – die Gründe

Die Kletterpartie des Erdgaspreises (NGS) hält an. Die Sorge vor einer konjunkturellen Eintrübung in der Eurozone bereitet Anlegern infolgedessen weiterhin Kopfzerbrechen. Zuletzt hatte die Ankündigung einer erneuten Unterbrechung der russischen Gaslieferungen gen Europa die Preise abermals ansteigen lassen.

Neue Lieferunterbrechung bei Nord Stream 1 vom 31. August bis 2. September geplant

Bereits am vergangenen Freitag hatte Russland eine erneute Unterbrechung der Gaslieferungen gen Europa angekündigt. Demnach sei geplant, die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen. Vom 31. August bis zum 2. September werde angesichts von Wartungsarbeiten kein Gas fließen, hieß es aus den Reihen des Staatskonzerns Gazprom.

Nach Abschluss der Arbeiten sollen dann russischen Angaben zufolge wieder 33 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Tag geliefert werden. Dies würde etwa ein Fünftel der täglichen Maximalleistung entsprechen.

Bundesnetzagentur: „Lage ist angespannt“

Die Bundesnetzagentur sagte indes in ihrem am Montag veröffentlichten Lagebericht: „Die Lage ist angespannt und eine weitere Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden.“ Allerdings sei die Gasversorgung in Deutschland stabil. Auch die Versorgungssicherheit sei aktuell weiter gewährleistet, hieß es.

Richtungsweisender Terminkontrakt TTF könnte wieder auf über 300 Euro steigen

Der für den europäischen Gashandel richtungsweisende September-Terminkontrakt TTF notiert am Mittwoch an der Energiebörse in Amsterdam mittlerweile über der Marke von 280 Euro. Im März notierte der Großhandelspreis und damit kurz nach Ausbruch des Ukraine-Russland-Konflikts bereits über der psychologischen 300-Euro-Marke.

Die Unsicherheit über die europäische Gasversorgung dürfte in den kommenden Tagen und Wochen weiter anhalten. Zudem sollten sich Börsianer die Frage stellen, ob Russland nach dem 2. September Nord Stream 1 wie geplant wieder öffnet.

Gleichzeitig könnten sich die konjunkturellen Aussichten für die Eurozone weiter verschlechtern. Die Bundesbank hatte in ihrem Monatsbericht geschrieben, dass mit einer Stagnation im Sommer und einer Rezession im Winter zu rechnen sei. In diesem Kontext dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland angesichts der andauernden Energiekrise im kommenden Winterhalbjahr schrumpfen, heißt es.

Nicht zuletzt bleiben Inflationsraten von rund zehn Prozent denkbar. Im Juli notierte die Teuerung noch bei 8,5 Prozent. Zuletzt wurden vor über 70 Jahren zweistellige Inflationsraten in Deutschland gemessen.