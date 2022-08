Großbritannien importiert erstmals keine Kraftstoffe aus Russland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Großbritannien hat im Juni zum ersten Mal seit mindestens einem Vierteljahrhundert keine Kraftstoffe aus Russland importiert.

Die Einfuhren seien seit Beginn der westlichen Sanktionen wegen des Krieges vor rund einem halben Jahr gegen die Ukraine kontinuierlich gesunken, teilte das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mit. Im Juni seien erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen vor 25 Jahren überhaupt keine Importe von raffiniertem Öl wie Benzin oder Diesel, Rohöl, Gas oder Kohle, Koks und Briketts mehr registriert worden. Dabei war Russland im vergangenen Jahr noch der größte Lieferant von raffiniertem Öl für das Vereinigte Königreich.

Auch darüber hinaus landen kaum noch russische Waren in Großbritannien. Die Sanktionen gegen Moskau als Reaktion auf den Einmarsch in der Ukraine trugen dazu bei, dass die Einfuhren im Juni um 97 Prozent eingebrochen sind. Sie summierten sich auf nur noch 33 Millionen Pfund - das ist der niedrigste Monatswert seit Beginn der Statistik 1997. Die britische Regierung hat als Teil ihres Sanktionspakets die Einfuhr einiger russischer Produkte komplett verboten und die Zölle auf andere erhöht. Sie hat außerdem angekündigt, die Einfuhr von russischem Öl und Ölprodukten bis Ende 2022 schrittweise einzustellen. Viele Unternehmen hätten freiwillig auf Geschäfte mit Russland verzichtet, so die Behörde.

Statt in Russland kauften die britischen Unternehmen verstärkt anderswo ein. Dem Statistikamt zufolge haben die Einfuhren von raffiniertem Öl aus Saudi-Arabien, den Niederlanden, Belgien und Kuwait zugenommen. Auch die heimische Gasproduktion wurde hochgeschraubt: Sie wuchs im ersten Halbjahr um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband mitteilte.

Die britischen Exporte nach Russland verzeichneten im Juni einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vormonat auf insgesamt 39,1 Millionen Pfund. Das geht den Angaben nach auf stärkere Ausfuhren von Arzneimitteln zurück. Diese sind bislang von den Sanktionen ausgenommen.

