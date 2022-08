LBBW erhöht Prognose und peilt mehr als eine Mrd Euro Gewinn an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) legt wegen guter Geschäfte und der Übernahme der Berlin Hyp die Latte für das Jahr 2022 höher.

Der Ukraine-Krieg habe zwar die Konjunkturperspektiven in Deutschland und Europa erheblich eingetrübt, sagte LBBW-Chef Rainer Neske am Mittwoch. "Dennoch erwarten wir dank der starken operativen Entwicklung sowie aufgrund von Sondereffekten aus der Erstkonsolidierung der Berlin Hyp für das Gesamtjahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern von über einer Milliarde Euro." Bisher hatte die Stuttgarter Bank mit einem Plus im mittleren dreistelligen Millionenbereich gerechnet.

Werbung

Das Ergebnis vor Steuern stieg in den ersten sechs Monaten binnen Jahresfrist um elf Prozent auf 476 Millionen Euro. "Das ist der höchste Vorsteuergewinn seit dem ersten Halbjahr 2011." Das Ergebnis zeige, dass das Geschäftsmodell der LBBW auch in einem extrem herausfordernden Umfeld erfolgreich sei, betonte Neske. "Wir sind in allen Segmenten weiter gewachsen und haben unsere Risikovorsorge nochmals aufgestockt."

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)