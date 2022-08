Ostsee-Anrainer treffen sich zu Windenergie-Gipfel in Dänemark

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark richtet in der kommenden Woche ein Gipfeltreffen zum Ausbau der Windenergie in der Ostsee aus. Zu dem Treffen auf der Insel Bornholm am kommenden Dienstag (30. August) werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Staats- oder Regierungschefs aus Polen, Litauen, Estland, Lettland und Finnland erwartet, teilte das Büro der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwoch mit. Außerdem sollen Energieminister sowie Vertreter der Netzbetreiber und Energieversorger aus Ostsee-Anrainerstaaten teilnehmen. Wer aus Deutschland anreist, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Bei dem Treffen wollen die Ostsee-Länder demnach beraten, wie sie unter anderem durch den Ausbau erneuerbarer Energien für mehr Energiesicherheit in Europa sorgen und zum Erreichen der EU-Klimaziele beitragen können. Das Treffen solle die Unabhängigkeit von russischem Gas fördern und den grünen Wandel beschleunigen, erklärte Frederiksen laut Mitteilung: "Wir müssen in der Ostseeregion Schulter an Schulter stehen und mit Blick auf unsere Energieversorgung viel enger zusammenarbeiten."

Im Mai hatte Dänemark bereits einen Gipfel zur Windenergie in der Nordsee ausgerichtet, zu dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz angereist war. Dort hatten sich Scholz und seine Amtskollegen aus Dänemark, Belgien und den Niederlanden darauf geeinigt, den Ausbau der Offshore-Windenergie anzukurbeln und dabei enger zusammenzuarbeiten./wbj/DP/ngu