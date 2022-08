Pressestimme: 'Münchner Merkur' zur Ukraine

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zur Ukraine:

"Während sich in der Ukraine die Menschen zu Zehntausenden opfern für die Verteidigung ihrer Freiheit und ihrer Würde, erlahmt in Deutschland der Eifer, sich Moskaus Wünschen zu widersetzen. Linke und Rechte drohen mit einem heißen Herbst und Montagsdemos. Aber nicht gegen Russlands Krieg. Sondern für die Abschaffung der Sanktionen. Trotz vieler Rückschläge an der ukrainischen Front und verheerender Fehleinschätzungen des Kremls droht dessen giftige Saat in Deutschland aufzugehen. So wie die Ukraine das Ziel von Putins Bomben ist, ist Deutschland das Hauptziel seines Gaskriegs. Wir dürfen es, alle gemeinsam, nicht zulassen, dass unser Land ein drittes Mal in etwas mehr als 100 Jahren auf der falschen Seite der Geschichte steht."