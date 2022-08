Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu geheime Dokumente in Trumps Anwesen

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu geheime Dokumente in Trumps Anwesen:

"Die enorme Menge an Staatsgeheimnissen, die Donald Trump in Mar-A-Lago hortete, wirft zusätzliche Fragen auf. Wer eigentlich hat dem Ex-Präsidenten dabei geholfen, sich diese 300 mit "Vertraulich" bis "Streng geheim" eingestuften Schriftstücke anzueignen? Die Vorstellung, dass Atomgeheimnisse der USA irgendwo in einem Privatklub mit Publikumsverkehr lagerten, erklärte die Sorge der Ermittler. Gewiss hat Trump solche Unterlagen nicht persönlich aus dem Tresor der Staatsgeheimnisse abgeholt und einfach so behalten. Das kann nur mit dem Wissen, der Duldung oder gar der Mithilfe höchster Stellen im nationalen Sicherheitsapparat geschehen sein."/yyzz/DP/he