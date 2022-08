USA - Taliban schränken Freuenrechte und Religionsfreiheit der Afghanen stark ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die Bedingungen für Frauen und für die Religionsfreiheit in Afghanistan haben sich den USA zufolge seit der Machtübernahme der Taliban im vergangenen Jahr "drastisch verschlechtert".

Die radikalen Islamisten haben eine Sittenpolizei eingerichtet, um bei Frauen einen strengen Kleidungs- und Verhaltenskodex durchzusetzen, einschließlich der Verhüllung ihres Gesichts, schrieb die US-Kommission für internationale religiöse Freiheit am Dienstag in ihrem Bericht. Auch ihre Bewegungsfreiheit, ihre Bildung, ihre Teilnahme am Sport und ihr Recht auf Arbeit sei einschränkt.

Die Taliban hatten sich bei dem Machtwechsel vor einem Jahr dazu verpflichtet, alle ethnischen und religiösen Gruppen zu schützen. Dennoch haben sich laut Bericht die Bedingungen für die Religionsfreiheit in Afghanistan drastisch verschlechtert, da die radikalen Kämpfer auf der Grundlage ihrer strengen Auslegung des Islams wieder "strenge Einschränkungen für alle Afghanen" eingeführt haben. Die "harte Durchsetzung" ihrer Hardliner-Version des Islams "verletzt die Religions- und Glaubensfreiheit" einer großen Zahl von Afghanen. Zu den Betroffenen gehören dem Bericht des US-Gremiums zufolge religiöse Minderheiten, Afghanen "mit abweichenden Auslegungen des Islams", Frauen, die LGBTQ-Gemeinschaft und Atheisten.

Weiter heißt es, die Taliban seien für den Tod Dutzender Hazara, einer ethnischen Minderheit, verantwortlich. Sie hätten es versäumt, die Hazara vor Angriffen des Islamischen Staates (IS), einem Rivalen der Taliban, zu schützen. Sowohl die Taliban als auch der IS hätten es auf Sufis, Anhänger des mystischen Islams, abgesehen. "Die Eroberung Afghanistans durch die Taliban hat zu einem raschen Rückgang und fast zur Auslöschung der ohnehin schon kleinen afghanischen Hindu- und Sikh-Gemeinschaften geführt" und die Kämpfer leugneten "die Existenz einer christlichen Gemeinschaft", die ihre Gottesdienste im Verborgenen abhalten muss, hieß es in dem Bericht.

Vor rund einem Jahr, am 15. August 2021, haben die Taliban nach dem überstürzten Abzug der internationalen Truppen die Herrschaft in Afghanistan wieder übernommen. Die Regierung wird international nicht anerkannt.

