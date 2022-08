DAX-FLASH: Dax weiter stabilisiert vor Jackson-Hole-Konferenz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Tag des beginnenden Notenbankertreffens in Jackson Hole zunächst weiter stabilisieren. Schon am Vortag hatte er nach zwischenzeitlichen Verlusten ein leichtes Plus erzielt, nun scheint sich diese Tendenz zunächst fortzusetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent höher auf 13 273 Punkte. Zur Marke von 13 000 Punkten, der er im Vortagstief bis auf 85 Punkte nahe gekommen war, baut er damit wieder etwas Puffer auf. In den USA und Asien zeigte sich eine vergleichbare Entwicklung

Die Märkte warten gespannt auf Eindrücke von der mehrtägigen Konferenz in Jackson Hole, die am Donnerstag eingeläutet wird. Im Zentrum der Debatte steht eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die allerdings erst am Freitag auf der Agenda steht. Die aktuellen Inflationsdaten üben weiterhin einen großen Handlungsdruck auf die Fed aus, schrieb etwa die NordLB.

Gerätselt wird daher vor allem über die zeitnahe Geschwindigkeit der Zinserhöhungen. "Tatsache ist, dass Jackson Hole in der Vergangenheit gelegentlich als Plattform genutzt wurde, um den Märkten klare Botschaften zu übermitteln, die nicht immer die erwarteten waren", erinnert Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. "Das mag einen Teil der Nervosität nähren", fügte er hinzu.

Zuvor beschäftigt am Donnerstag aber auch der aktuelle Ifo-Geschäftsklimaindex die Anleger an der Frankfurter Börse. Laut den Experten der ING Bank dürfte dieser keine angenehme Lektüre sein, wenn man sich an den jüngsten Einkaufsmanagerindizes orientiere./tih/mis