DAX: Schwach vor US-Start

Nicht nur die Energieunsicherheit in Deutschland, sondern auch Dürreperioden rund um den Erdball belasten heute unter anderem den Deutschen Aktienindex, in China stehen Fabriken wegen Strommangels teilweise still. Vor dem Hintergrund des alljährlichen Treffens der Notenbanker in Jackson Hole riskieren Anleger derzeit auch lieber nicht zu viel.

Zur Stunde notiert der DAX-Index daher in der Nähe seines gestrigen Schlusskurses, obwohl der Handelsstart vergleichsweise fest verlaufen ist. Damit könnte auch eine temporäre Erholungsbewegung abgeschlossen worden sein, was im weiteren Verlauf technische Verluste auf 12.950 hervorbringen sollte.

Ein bullisches Szenario lässt sich derweil nicht ableiten, erst oberhalb von mindestens 13.600 Punkten würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der aktuellen Monatshochs steigen, ein Anstieg über 14.000 Punkten dürfte die nächstgrößere Hürde um 14.226 Punkten in den Fokus rücken lassen.

Nachdem nun die meisten Wirtschaftsdaten durchgegeben worden sind, konzentriert sich der Markt wieder auf sich selbst. Zwei News sind allerdings noch zu erwähnen, um 15:00 Uhr der belgische Geschäftsklimaindex per August und um 16:30 Uhr die wöchentlichen DoE-Erdgaslagerkapazitäten der USA.