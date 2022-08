Dax vor Notenbanker-Treffen im Aufwind

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole ist der Dax fester in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten 0,9 Prozent auf 13.334 Zähler. Mit Spannung erwarteten die Investoren vor allem die für Freitag angesetzte Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Dabei dürfte er laut Experten Erwartungen dämpfen, dass die US-Notenbank bereits im nächsten Jahr ihren Kurs ändern und auf Zinssenkungen umschwenken wird. "Die Frage dürfte sein, wie die Notenbanken, vornweg die Federal Reserve, es schaffen wollen, die Teuerungsrate in die Knie zu zwingen, ohne jedoch die Wirtschaft in eine große Rezession zu schicken", sagte Expertin Christian Henke vom Broker IG.

Zu den größten Gewinnern zählten die Aktien von Münchener und Hannover Rück mit einem Plus von 2,1 und 1,7 Prozent. Im MDax stiegen die Aktien von Aroundtown knapp drei Prozent. Die Immobilienfirma hat im ersten Halbjahr zugelegt. Das für die Branche entscheidende operative Ergebnis (FFO 1) wuchs um acht Prozent auf 186 Millionen Euro.

