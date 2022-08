Dow Jones Industrial Average® - Ausstiegssignal an Schlüsselbarriere

„Diesen Widerstand sollten Sie kennen“, titelten wir zuletzt in Bezug auf den Dow Jones® (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 18. August). Zur Erinnerung: Der Anfang Januar etablierte Abwärtstrend bildet zusammen mit dem Durchschnitt der letzten 50 Wochen (akt. bei 33.796/33.987 Punkten) sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der gesamten Abwärtsbewegung im bisherigen Jahresverlauf (34.164 Punkte) ein massives Widerstandsbündel. Die diskutierte Signalzone besitzt allerdings noch eine zusätzliche Dimension: Schließlich würde ein Sprung über die genannten Hürden eine charttechnische Konsolidierungsflagge entstehen lassen (siehe Chart). Doch das Positivszenario scheinen die US-Standardwerte erst einmal auf die lange Bank geschoben zu haben, denn nach der Ausprägung eines „shooting stars“ in der Vorwoche droht nun mit einem sog. „evening star“ ein weiteres Candlestickverkaufsmuster. Im Bereich des o. g. Schlüsselwiderstands sollten Investorinnen und Investoren diesen Ausstiegssignalen eine besondere Aufmerksamkeit schenken. Die nächste Unterstützung besteht in Form diverser horizontaler Marken bei rund 32.000 Punkten.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

