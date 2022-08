Nvidia Aktie im Chartcheck - neue Verkaufswelle gestartet?

Der Chipwert aus dem Nasdaq100-Index kam gestern nach Börsenschluss mit seinen Zahlen für das abgelaufene Quartal (im Detail: Hier). Wie ist die Aktie aus charttechnischer Sicht einzustufen? Eine Betrachtung im Wochen- und im Tageschart der Aktie.

Wochenchart

Ein Blick auf das mittelfristige Chartbild der Aktie verdeutlicht die imposante Rallybewegung seit dem Frühjahr 2021. Innerhalb weniger Monate hatte sich der Kurs der Aktie zwischenzeitlich mehr als verdreifachen können.

Seit dem Allzeithoch vom November 2021 knapp unterhalb der 350 USD-Marke befindet sich die Aktie nun bereits seit mehreren Monaten in einem intakten Abwärtstrend. Im Zuge dieser Abwärtsbewegung setzte der Wert in den Bereich der wichtigen Horizontalunterstützung im Bereich 140 bis 145 USD zurück. Ausgehend von dieser Unterstützungszone gab es seit Anfang Juli eine kleine Sommerrally in der Aktie. Wie sieht das kurzfristige Bild aus?

Quelle: onvista

Tageschart:

Nach der Prognosesenkung von vor zwei Wochen zeigte die Aktie relative Schwäche im Vergleich zum Gesamtmarkt und kam nicht mehr über das Hoch von Anfang August hinaus.

Im Bereich der 190 USD-Marke hat sich ein signifikanter Horizontalwiderstand etabliert. So lange den Käufern kein Tagesschlusskurs oberhalb dieser Marke gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands aus technischer Sicht klar südwärts zurück in Richtung der bisherigen Jahrestiefs im Bereich der 140er Marke, potenziell deutlich tiefer.

Die Aktie liegt nach den Zahlen vorbörslich gut 3 Prozent im Minus - gut möglich, dass die favorisierte neue Verkaufswelle Richtung Jahrestief bereits gestartet wurde. Erst Kurse nördlich von 190 USD hellen die prekäre Chartsituation wieder entscheidend auf, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken.