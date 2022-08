SMA Solar: 2021‘er Hochs weiter auf dem Plan

Den letzten markanten Höhepunkt markierte SMA Solar bei 71,80 Euro Anfang 2021, die dynamischen Kursgewinne wurden in den darauf folgenden Wochen ebenso schnell wieder abverkauft. Es folgte eine volatile Stabilisierungsphase in Form einer inversen SKS-Formation, die dazugehörige Nackenlinie verläuft um 49,20 Euro. Ende Juli gelang es schließlich dieses Konstrukt regelkonform zu aktivieren und dadurch ein Kaufsignal freizusetzen. Der Rücklauf der letzten Tage ist da dabei als regulärer Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau zu bewerten, von wo aus wieder neuerliche Jahreshochs angesteuert werden könnten und entsprechende Long-Positionen sehr attraktiv aussehen lässt.

Papier dreht allmählich

Im Bereich zwischen 48,45 und rund 50,00 Euro sollte nach Möglichkeit eine nachhaltige Stabilisierung gelingen, nur in diesem Szenario ließe sich für das Papier von SMA Solar anschließend weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an die aktuellen Jahreshochs bei 61,00 Euro freisetzen, darüber an die Verlaufshochs aus Anfang 2021 bei 71,80 Euro. Dieses Szenario könnte für ein entsprechendes Long-Investment genutzt werden, hierzu wird im weiteren Verlauf ein passender Schein vorgestellt. Sollte SMA Solar dagegen von weiteren Abschlägen belastet werden, könnte dies zu einer Negierung des vorliegenden Kaufsignals mit entsprechendem Rückschlagpotenzial zurück auf 40,00 Euro führen.