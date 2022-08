Continental: Aktie nimmt Jahrestief ins Visier nach Verkaufsempfehlung

Die Anteilsscheine des Automobilzulieferers gehören heute erneut zu den schwächsten Titeln im deutschen Leitindex und sind auf bestem Wege, den sechsten Handelstag in Folge im Minus abzuschließen. Aktuell steht ein Tagesminus von gut 1,5 Prozent zu Buche.

Verkaufsempfehlung belastet

Der Kurs der Aktie wurde am Freitag in einem insgesamt leicht freundlichen Marktumfeld von einer Verkaufsempfehlung des Bankhauses Metzler belastet.

Analyst Jürgen Pieper stufte die Anteile des Autozulieferers am Freitag von "Hold" auf "Sell" ab. Gleichzeitig hat er das Kursziel mehr als halbiert auf 50 Euro, womit er jetzt Abwärtspotenzial sieht. Die Zielsetzungen von Continental könnten gefährdet sein, argumentierte er wegen der Gefahr, dass sich die Nachfrage im Reifengeschäft abkühlen könnte. Die schwächelnde Konjunktur könnte sich auf die gefahrenen Kilometer auswirken und so den Bedarf dämpfen. Längerfristig verwies er auch auf den Klimawandel in Europa als Bremse für das hochprofitable Winterreifengeschäft.

Neue Jahrestiefs nur eine Frage der Zeit?

Aus charttechnischer Sicht scheint es aktuell nur eine Frage der Zeit, wann die Aktie ein neues Jahrestief markiert und unter das Märztief bei 56,78 EUR abrutscht.

Selbst das 2020er Corona-Tief um 51,50 EUR könnte demnächst wieder in das Visier der Händler geraten. Lediglich ein Rebound zurück über den Bereich 66/68 EUR würde die charttechnisch prekäre Lage für die Käufer wieder entscheidend entspannen.