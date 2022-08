DAX verliert erneut Anfangsgewinne, Telekom Idee mit Starling, Tesla, JinkoSolar, Shop Apotheke

Der DAX hat erneut fest eröffnet und die Hochs vom Vortag erreicht. Nach diesem Run am Morgen kam jedoch wieder Schwäche in den Markt. Sie reicht bis zur Mittagszeit an, hat die Kurslücke komplett geschlossen und versucht um 13.220 nun wieder einen Boden auszubilden.

Unser Händler Björn stellt den Termin des Tages, die Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell am Nachmittag, vor. Hier könnten weitere Äußerungen zur Zinspolitik der Fed vermerkt werden.

Solange scheint der DAX zumindest im großen Zeitrahmen ohne klare Tendenz zu bleiben.

Aus Unternehmenssicht gibt es News von der Deutschen Telekom. Über die Mobilfunktochter T-Mobile US wird in den USA eine Kooperation mit Starlink geschlossen. Dies könnte das Internet über Satelliten schon bald flächendeckend ermöglichen.

Technisch funktioniert dies bereits, auch in Deutschland übrigens, doch für die Telekom ist dis ein erster Schritt in Richtung Optimierung. Diesem vielleicht bald schon etablierten Standard fallen dann natürlich die Sendemasten zum Opfer. Vantage Towers ist hier ein großer Anbieter, den wir uns näher anschauen.

Eine Übersicht auf die Investments von Elon Musk ist spannend, dazu zählt mit Sicherheit auch das erfolgreichste Projekt - die Tesla-Aktie. Diese hatte gestern einen Split und sieht optisch sehr attraktiv aus. Was ist dabei zu beachten?

Die Branche der Onlineapotheken leidet weiter, was wir uns mit der Shop Apotheke genauer ansehen und geben zudem einen Ausblick auf die Quartalszahlen von JinkoSolar, die wir heut vor dem Start der Wall Street erwarten.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

