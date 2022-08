Gap: Hoher Verlust - nimmt Prognose zurück - Aktie steigt dennoch

Der US-Bekleidungseinzelhändler hat die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht – und die sehen nicht gut aus. Der Nettoverlust beträgt 49 Millionen Dollar oder 0,13 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hat Gap noch einen Nettogewinn von 258 Millionen Dollar vermeldet oder 0,67 Dollar je Aktie. Auch der Umsatz litt: Er sank um rund 8 Prozent von 4,2 Mrd. auf 3,86 Mrd. Dollar. Kleiner Trost: Gap ging von einem geringeren Umsatz aus, nämlich von 3,82 Mrd.

Die Online-Verkäufe, die 34 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen, gingen um sechs Prozent zurück.

Es sanken auch die Umsätze der Tochter Old Navy, bei dem der Umsatz sogar um 15 Prozent zurückgegangen ist. Um Kosten zu senken, werden in der zweiten Jahreshälfte weniger Old-Navy-Geschäfte geöffnet. Was auch belastet: der steigende Lagerbestand. Derzeit liegen Waren im Wert von 3,1 Mrd. Dollar im Lager, ein Plus von 37 Prozent. Gap hat die Prognose ür das laufende Jahr zurückgezogen.

Aktie steigt dennoch

Die Zahlen trüben die Aktie nicht ein. Auf Tradegate stiegen sie heute um mehr als 7 Prozent und liegen derzeit bei knapp 10,70 Euro. Allerdings haben sie auf Jahressicht ein Minus von 55 Prozent zu verkraften. Die Aktien bleiben weiterhin riskant.