Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Lichtenhagen/Lübcke

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Lichtenhagen/Lübcke:

"Was macht einen Menschen zum Opfer? Seine Hautfarbe? Seine Kleidung? Mangelnde Deutschkenntnisse? Eine falsche Antwort? Es sind minimale Unterschiede, die die späteren Täter immer wieder neu definieren. Darin sind sie viel schneller, als die Opfer, die sich auf die ständig wechselnden Hasskriterien gar nicht einstellen können. Hinter dem Mob von Lichtenhagen stand vor Jahrzehnten die NPD, hinter den Lübcke-Mördern die Terrorgruppe NSU - und im Parlament heißt die Fraktion des angeblich kultivierten Ressentiments AfD. Sie ist derzeit die gefährlichste Gruppierung im Land, die versuchen wird, aus der anstehenden ökonomischen Not vieler Menschen in Deutschland politisches Kapital zu schlagen. Doch es gibt ein Gegenrezept: Es bedarf einer klugen, umsichtigen Politik, die die sozial Schwachen schützt - auch, damit nicht wieder Opfer ausgedeutet werden."/yyzz/DP/he