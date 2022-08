Scholz sieht Wahlen in Italien gelassen entgegen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gelassen über den Wahlausgang in Italien geäußert.

"Wir können auf die europäische Haltung der Bürgerinnen und Bürger setzen. Das gilt für Italien und viele andere", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einem Bürgerdialog in Magdeburg auf die Frage, ob er besorgt sei wegen eines möglichen Siegs der politischen Rechten bei den Parlamentswahlen in Italien. Italien habe zudem einen "großartigen Staatspräsidenten". Deshalb gehe er davon aus, "dass alle sich an gemeinsamen Regeln und Vereinbarungen schon halten werden", sagte er mit Blick auf die EU-Regeln und -Standards. Es habe immer wieder einmal Probleme mit anderen EU-Ländern gegeben. Als überzeugter Europäer sei er überzeugt: "Wir schaukeln das schon", sagte Scholz.

Werbung

Er selbst sei ein "großer Fan" des bisherigen Ministerpräsidenten Mario Draghi, der aber nicht bei den Wahlen am 25. September antritt. In Umfragen gilt derzeit das konservativ-rechte Lager als Favorit, wobei die rechtsextremen "Brüder Italiens" sogar als stärkste Partei hervorgehen könnten. Dem rechten Block werden 45 Prozent Zustimmung vorhergesagt.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)