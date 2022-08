Scholz verspricht Entlastung für Rentner und Firmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Magdeburg (Reuters) - Auch Rentner sollen vom dritten Entlastungspaket der Bundesregierung profitieren.

Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag bei einem Bürgerdialog in Magdeburg an. "Bei dem Entlastungspaket wird es ganz klar auch um die Rentner gehen", sagte Scholz. "Das steht für mich jedenfalls fest." Er sagte zu, dass das dritte Entlastungspaket ausgewogen sei und die in den Blick nehme, die Hilfe bräuchten. "Ich kann versichern, wir machen einen Vorschlag, der dafür sorgt, dass alle sich wiederfinden." Die Ampel-Regierung arbeite derzeit "Tag und Nacht" an dem Entlastungspaket, das die Effekte der Inflation abmildern soll.

Werbung

Der SPD-Politiker kündigte an, dass der Kreis der Empfänger von Wohngeld deutlich ausgeweitet wird. Scholz sprach von einer "großen Wohngeldreform", bei der der Kreis der Bezieher sogar "sehr massiv" ausgeweitet werden solle.

Zudem könnten kleine Firmen mit weiteren Hilfen rechnen. "Wir werden die Kredithilfsprogramme wieder ausweiten", kündigte er an.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)