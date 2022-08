Siemens AG: Aussichtsreiche Transformationsstory

Werbung

Wachstumsmotor Digitalisierung und Automatisierung

Der Industriekonzern Siemens befindet sich weiterhin in einer Transformation. Ende Juni stellte Siemens-Chef Roland Busch in einer zweistündigen Präsentation die neue Digitalstrategie des Unternehmens vor. Busch präsentierte mit Siemens Xcelerator eine neue, offene, digitale Business-Plattform. Es handelt sich um ein kuratiertes Portfolio an Internet-of-Things (IoT)-fähiger Hardware und Software, einem leistungsstarken Ökosystem von Partnern und einem Marktplatz. Zu den mehr als 50 Partnern zählen große Player, wie Nvidia, Microsoft und Accenture. Unternehmen sollen sich mit Xcelerator in Zukunft einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem sie ihre digitale Transformation beschleunigen können. Siemens spricht mit seinem neuen Angebot zahlreiche vertikale Märkte an. Dazu zählen die Gewerbegebäudebranche, die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Bildungseinrichtungen, das Gesundheitswesen, die schnell wachsende Pharmaindustrie und nahe verwandte Industrien mit biologischem Fokus, aber auch Energieversorger und der Mobilitätssektor. Busch betonte, dass die Lösungen interoperabel, also nahtlos integrierbar, sind. Der modulare Aufbau ermöglicht Kunden eine bessere Skalierung. Low-Code-Umgebungen ermöglichen zudem eine bessere Personalisierung. Alle Angebote werden auf standardisierten Programmierschnittstellen (API) basieren. Die Lösungen werden als ‚as-a-service‘ verfügbar sein, sodass Kunden hohe Investitionen im Vorfeld erspart bleiben. Busch betonte während der Präsentation die konkreten Vorteile durch das industrielle Metaversum unter Nutzung von 5G, künstlicher Intelligenz (KI), Edge-Technologien und digitalen Zwillingen. Die Verknüpfung der realen und digitalen Welt wird für eine höhere Nachhaltigkeit und eine Steigerung der Produktivität sorgen. Produkte können so schneller auf den Markt gebracht werden. Globale Teams können digital zusammenarbeiten und dadurch Zeit und Geld sparen. Nvidia-Gründer und CEO Jensen Huang sieht in der Zusammenarbeit die nächste Revolution in der industriellen Automatisierung im Zuge der Industrie 4.0. Diese ist angesichts des bevorstehenden Arbeitskräftemangels dringend nötig. Mit einem digitalen Zwilling lässt sich beispielsweise die Produktion einer Fabrik steigern, da Ursachen für Produktionsrückgänge viel schneller lokalisiert und behoben werden können. Über das Metaversum können sich die Beteiligten im digitalen Werk treffen und diese Analyse durchführen. Das Team kann die Fabrik in der virtuellen Welt wieder zum Laufen bringen und die Resultate dann auf die reale Fabrik adaptieren. Hersteller werden durch die industrielle Automatisierung in Zukunft schneller auf Kundenwünsche reagieren, Ausfallzeiten reduzieren und sich an Unsicherheiten in der Lieferkette anpassen können.

Mit Authentifizierungslösungen die Möglichkeiten der Digitalisierung voll ausschöpfen

Um die Möglichkeiten der Digitalisierung voll auszuschöpfen, bietet Siemens seinen Kunden auch Radio Frequency Identification (RFID)-Anwendungen zur Authentifizierung. Diese sollen die Türen zur Industrie 4.0 und zur Digital Factory öffnen. Industrielle Prozesse im digitalen Unternehmen erfordern eine vollständige Transparenz. Wann befindet sich welches Produkt an welchem Ort und welchen Zustand hat gerade jene Komponente? Genau hier setzen die Lösungen an. Prozesse werden flexibler, intelligenter, wirtschaftlicher und effizienter. Siemens bietet dafür ein komplettes, skalierbares Portfolio an leistungsstarken RFID- und optischen Lesegeräten, welches zu reduzierten Engineeringkosten, einer hohen Prozesssicherheit und verminderten Ausfallzeiten führt. Die gesammelten Datenmengen fließen dabei in virtuellen Wolken – den Clouds – zum IoT zusammen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Eine industrielle Identifikation ermöglicht eine zeitgenaue Produktion, die Reduzierung von Lagerbeständen und automatische Ein- und Ausbuchungen bis hin zur Verbesserung der Qualität. Siemens verfügt auf den Gebieten RFID und optische Identifikation über 30 Jahre Erfahrung und bedient bereits Hunderte Unternehmen mit seinen Lösungen.

Urbanisierung und Smart City als Chance

Siemens will in Zukunft auch vom Megatrend ‘Urbanisierung’ profitieren. Städte wachsen weiterhin in einem noch nie dagewesenen Tempo. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt bereits in Städten, in denen 78 Prozent des weltweiten Primärenergieverbrauchs stattfinden. Siemens will Städte zukunftsfähiger, also klimaneutral und nachhaltig, gestalten. Siemens bietet Städten und Gemeinden eine vollständig integrierte, maßgeschneiderte Ende-zu-Ende-Lösung, welche die erneuerbare und intelligente Energieversorgung und -effizienz, intelligente Gebäude und die passende Ladeinfrastruktur für Elektromobilität miteinander verbindet. 90 Prozent des Lebens verbringen Menschen in Gebäuden. Der ökologische Fußabdruck eines Gebäudes lässt sich laut Unternehmensangaben durch Digitalisierung und Vernetzung gegenüber dem eines durchschnittlichen Gebäudebestands um 80 Prozent verringern. Zudem versprechen Smart Cities dank digitaler Infrastruktur eine höhere Lebensqualität. Helfen sollen dabei Millionen vernetzter Geräte und Sensoren, die zur Datenanalyse und intelligenten Steuerung genutzt werden. Siemens bietet dafür auch Sicherheitskonzepte, die umfassend Infrastruktur, Anlagen und Menschen vor Cyberangriffen schützen.

Moderate Bewertung und attraktive Dividende

Die Aktie leidet unter den wackligen Aussichten aufgrund der schwachen Performance des abgespaltenen Energietechnikgeschäftes. 2,8 Milliarden Euro musste Siemens auf die Beteiligung an Siemens Energy abschreiben. Andererseits schloss Siemens einen Mega-Deal mit Ägypten für ein modernes Schnellzugnetz ab. Die Bewertung ist nach dem Kursrückgang mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Factset-Daten mit rund 16 im historischen Vergleich moderat. Dividendenjäger erhalten zudem eine Rendite von rund 4 Prozent. Auf langfristige Sicht könnte die Siemens-Aktie eine der aussichtsreichsten Werte im DAX sein.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Siemens AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Siemens AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 26.05.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie der Siemens AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 100,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Siemens AG an der maßgeblichen Börse am 19.05.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 100,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 26.05.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Siemens AG am 19.05.2023 auf oder über 100,00 Euro liegen wird.

Stand: 25.08.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion